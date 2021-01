Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

201231- Willich - Anrath201231- Willich - Anrath (ots)

Unbekannte drangen am Donnerstag um 19:45 Uhr in ein Einfamilienhaus in Willich Anrath auf der Straße Am Vogelsang ein. Es konnten Hebelspuren an einem Fenster zum Garten hin festgestellt werden. Nach Angaben von Nachbarn ist der einzige Bewohner des Hauses vor kurzer Zeit verstorben. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Kriminalpolizei Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Johannes-Theodor Pasch

Telefon: 02162 / 377 - 1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162 / 377 - 1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell