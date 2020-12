Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Mann beschädigt Streifenwagen: Bitte um Hinweise

Nettetal-Lobberich:Nettetal-Lobberich: (ots)

Während die Streifenwagenbesatzung am Dienstag gegen 14:40 Uhr in einem nahegelegenen Discounter mit einem Einsatz beschäftigt war, beschädigte ein bislang unbekannter Mann den auf der Johannes-Cleven-Straße abgestellten Streifenwagen mit Fußtritten. Dies hatten drei aufmerksame Kinder beobachtet und den Polizisten bei ihrer Rückkehr mitgeteilt. Die 11-jährigen Jungs aus Nettetal beschrieben den Mann wie folgt: Er war zwischen 25-30 Jahre alt und trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Unter der Jacke trug er einen roten Kapuzenpullover. Er hatte einen leichten Bartansatz. Am Streifenwagen entstand ein leichter Blechschaden. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (1144)

