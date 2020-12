Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Autofahrer mit fast drei Promille aus dem Verkehr gezogen

Kempen:Kempen: (ots)

Mit fast drei Promille Alkohol im Blut war am Dienstag gegen 21:00 Uhr ein 40-jähriger polnischer Autofahrer ohne festen Wohnsitz in Deutschland in der Kempener Innenstadt unterwegs. Dank des Hinweises einer Spaziergängerin konnten Einsatzkräfte der Polizei den Mann antreffen, der an den Begrenzungspollern des Spülwalls sein Fahrzeug verlassen hatte. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss und schwankte stark. Nach Angaben der Zeugin, die sofort über Notruf die Polizei informiert hatte, hatte sie den Autofahrer entgegengesetzt der Einbahnstraße Burgring fahrend beobachtet. Als ihm zwei Fahrzeuge entgegengekommen seien, die ihn mittels Fernlicht gewarnt hätten, sei der Mann mit quietschenden Reifen auf den Bürgersteig gefahren, um die Fahrzeug passieren zu lassen. Danach setzte er zurück und fuhr weiter entgegengesetzt der Einbahnstraße, bog dann vom Moorenring in die Thomasstraße und von dort in den Spülwall ein, bevor ihn die dortigen Begrenzungspoller und die Einsatzkräfte der Polizei an der Weiterfahrt hinderten. Ein Alkoholvortest ergab einen Promillewert von etwa 2,9. Nach Entnahme einer Blutprobe und Beschlagnahme seines Autos wurde der Mann entlassen. Die Ermittlungen dauern an. Ein Dank geht an die Hinweisgeberin, die mit ihrem Notruf vermutlich Schlimmeres verhindert hat./ah (1142)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell