Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Einfache Einbruchsicherung lässt Diebe draußen stehen

201230- Viersen-Dülken201230- Viersen-Dülken (ots)

Einfach, aber sehr effektiv sind manche Einbruchsicherungen, die nicht nur für Geschäfte, sondern auch für Terrassen- und Kellertüren am Wohnhaus Einbrechern einen Riegel vorschieben. Genau das hat ein von innen vorgelegter Balken an einer Hintertür zu einem Lebensmitteldiscounter auf der Venloer Straße getan. Gepaart mit einer Alarmanlage, die am Mittwoch um 02:45 Uhr auslöste, verhinderte er den Einstieg und damit Erfolg von Einbrechern. Diese hatten vergeblich versucht, nach Aufhebeln der Hintertür ins Gebäude einzusteigen. Hinweise erbittet das KK 2 unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (1140)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell