Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 201230- Brüggen: Einbruch in Zweifamilienhaus

BrüggenBrüggen (ots)

Unbekannte drangen am Mittwoch zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr in ein Zweifamilienhaus am Wolfsbend ein. Sie brachen die Terrassentür der derzeit unbewohnten Erdgeschoßwohnung auf und gelangten so über das Treppenhaus in die erste Etage. Dort brachen sie eine Türe auf, durchwühlten die Wohnung und entwendeten Bargeld. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Kriminalpolizei Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0./jp(1146)

