Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Sachbeschädigung an BMW X1 durch Unbekannte - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Wieblingen (ots)

Unbekannte verursachten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen erheblichen Schaden an einem BMW, der im Sandwingert geparkt war. Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten sie die komplette rechte Fahrzeugseite vom Kotflügel bis zur hinteren Fahrzeugtür. Wer Hinweise zu dem unbekannten Täter oder zum Tathergang machen kann, setzt sich bitte mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Rufnummer 06221/3418-0 in Verbindung.

