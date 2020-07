Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen-Pfohren

Schwarzwald-Baar-Kreis) Altpapier in Brand gesteckt (29.07.2020)

Donaueschingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die gestern gegen 14 Uhr in der Straße "An der Halde" begangen wurde. Unbekannte zündeten eine Altapiertonne an, die jedoch durch Anwohner gelöscht werden konnte, bevor das Feuer auf ein unmittelbar daneben geparktes Auto übergriff. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0, zu melden.

