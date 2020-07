Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Geparktes Auto verkratzt (29.07.2020

Donaueschingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die am Dienstag in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 14 Uhr in der Humboldtstraße begangen wurde. Ein Unbekannter ritzte in die Motorhaube eines dort abgestellten grauen VW Tiguan großflächig den Buchstaben "A", wodurch ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0, zu melden.

