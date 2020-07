Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Mann bei Arbeitsunfall verletzt (29.07.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Arbeitsunfall kam es am gestrigen Mittwoch gegen 15 Uhr bei einer Firma in der Junkerstraße. Ein 56-jähriger Angestellter war unachtsam und klemmte sich einen Finger in einen rotierende Prüfteller einer Maschine ein. Erst die Feuerwehr konnte der Mann aus seiner misslichen Lage befreien, bevor ihn ein Rettungsdienst in eine Klinik brachte.

