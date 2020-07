Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto kommt von der Fahrbahn ab (29.07.2020)

Bad Dürrheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es gestern gegen 18 Uhr auf der Bundesstraße 33 zwischen der Abzweigung nach VS-Marbach und Bad Dürrheim. Ein 76-jähriger Audi Fahrer verlor wegen gesundheitlicher Probleme auf der Fahrt in Richtung Bad Dürrheim kurzzeitig die Kontrolle über seinen A 4. Der Audi kam nach rechts von der Straße ab, prallte gegen eine Böschung und kam dort schließlich zum Stehen. Der Fahrer konnte das Auto selbstständig verlassen und blieb unverletzt. Das vorsorglich verständigte DRK konnte den Mann nach kurzer Untersuchung an Ort und Stelle wieder entlassen. Den Schaden am Audi schätzte die Polizei auf rund 4.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell