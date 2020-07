Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall (29.07.2020)

Blumberg (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich gestern gegen 16 Uhr auf der Landesstraße 185 zwischen Hondingen und Riedöschingen ereignet hat. Eine ortsunkundige 78-jährige Schweizerin war mit ihrem Skoda Fabia in Richtung Riedöschingen unterwegs als sie bemerkte, dass sie in die falsche Richtung fuhr. Die Frau bremste auf Höhe eines Feldweges, um zu wenden. Eine nachfolgende 66-Jährige reagierte zu spät und fuhr mit ihrem Kia Soul auf den Skoda auf. Beide Autofahrerinnen blieben bei dem Unfall unverletzt.

