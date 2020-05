POL-ME: Dank aufmerksamer Zeugen: Polizei stellt betrunkene Unfallverursacherin - Langenfeld - 2005025

Polizei Mettmann

Dank aufmerksamer Zeugen: Polizei stellt betrunkene Unfallverursacherin - Langenfeld

Mettmann

Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei in der Nacht zu Mittwoch (6. Mai 2020) in Langenfeld eine völlig betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr ziehen konnte, die zuvor einen Unfall gebaut hatte und von der Unfallstelle geflüchtet war.

Das war passiert:

Gegen 3:10 Uhr wachten gleich mehrere Anwohner des Kapeller Wegs in Wiescheid aufgrund eines lauten Knalls aus ihrem Schlaf. Als zwei von ihnen aus dem Fenster blickten, stellen sie fest, dass augenscheinlich gerade ein Renault Twingo in einen am Straßenrand abgestellten Hyundai gefahren war. Zudem beobachteten sie, dass die Fahrerin nach dem Unfall ihren Twingo nicht verließ, um den Schaden zu begutachten, sondern vielmehr in Richtung Hardt davonfuhr.

Die beiden Zeugen handelten genau richtig und informierten die Polizei. Da sie sich das Kennzeichen des Twingos gemerkt hatten, konnten die Polizeibeamten die Fahrerin kurz darauf an ihrer Wohnanschrift in Langenfeld antreffen. Dort stellten die Beamten fest, dass die 53-Jährige augenscheinlich unter erheblichem Einfluss von Alkohol stand. Die Langenfelderin war sogar derart betrunken, dass sie nicht dazu in der Lage war, einen Atemalkoholtest vor Ort durchzuführen.

Die Folgen für die Unfallverursacherin:

Sie musste mit zur Polizeiwache nach Langenfeld, wo ihr zur beweissicheren Feststellung ihres Alkoholkonsums eine Blutprobe entnommen wurde. Auf Nachfrage gab die Frau an, vor Fahrtantritt hochprozentigen Schnaps konsumiert zu haben. Ihr Auto wurde sichergestellt. Ihr Führerschein soll nun eingezogen werden. Zudem wurde gegen sie Strafverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt sowie der Verkehrsunfallflucht gefertigt.

Insgesamt beläuft sich der bei dem Unfall entstandene Sachschaden auf eine Summe von knapp 3.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

