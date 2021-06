Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Kloster Oesede: 35-Jährige nach Unfall leicht verletzt - Verursacher flüchtig

Georgsmarienhütte (ots)

Am Montagmittag (12.55 Uhr) ist es auf der L95 (Glückaufstraße) zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. An der Einmündung zu der Straße "Im tiefen Siek" schnitt ein bislang unbekannter Autofahrer in einer Linkskurve die Fahrspur eines entgegenkommenden 18-jährigen Busfahrers, der aus Kloster Oesede in Richtung Oesede unterwegs war. Der junge Busfahrer leitete unmittelbar ein starkes Bremsmanöver ein und steuerte sein Bus an dem SUV vorbei. Eine hinter dem Bus fahrende 35-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Heck des Omnibusses auf. Dabei zog sich die Frau aus Hilter leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhausgebracht. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne seine Personalien anzugeben und sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Möglicherweise handelte es sich bei seinem Fahrzeug um einen hellgrünen SUV. Der graue Skoda der 35-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei aus Georgsmarienhütte sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher oder seinem Fahrzeug geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05401/879500 zu melden.

