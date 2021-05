Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Einbrecher nutzen den Einkauf der Hausbesitzer aus

Wermelskirchen (ots)

Gestern Vormittag (17.05.) haben Einbrecher die Zeit von 10:00 bis 11:00 Uhr für ihre Tat genutzt, als die Hausbewohner zum Einkaufen waren. In der Straße Neuenflügel hebelten sie an mehreren Stellen eines Einfamilienhauses und gelangten vermutlich über die Haustür in das Objekt. Sie durchsuchten sämtliche Räume und nach einer ersten Durchsicht der Geschädigten fehlte zumindest ein Tresor, in dem unter anderem Schreckschusswaffen aufbewahrt wurden. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar. Die Täter sind mit einem bislang unbekannten Fahrzeug vor Ort gewesen, mit dem sie den Tresor abtransportiert und entsprechende Reifenspuren hinterlassen haben. Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um Spuren zu sichern.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die im angegebenen Zeitraum ein verdächtiges Fahrzeug oder verdächtige Personen gesehen haben, sich unter der Tel. 02202 205-0 an die Polizei zu wenden. (ct)

