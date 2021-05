Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Mit Führerscheinkopie unterwegs

Overath (ots)

Gestern (17.05.) um 14:00 Uhr hat die Polizei den Fahrer eines Smart auf der Kölner Straße angehalten und kontrolliert.

Der 51-jährige Mannheimer am Steuer händigte den Beamten im Rahmen der Kontrolle die Kopie eines polnischen Führerscheins aus und gab an, dass er das Original verloren hätte. Da in seiner Atemluft Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der Test ergab etwas über 0,5 Promille und lag damit im Bereich einer Ordnungswidrigkeit, so dass eine Atemalkoholmessung in der Polizeiwache notwendig wurde.

Weitere Ermittlungen ergaben dann, dass der Mann nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Aus diesem Grund erwartet ihn nun neben einem Bußgeldbescheid ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahreraubnis und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. (ct)

