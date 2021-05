Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Vermisste Seniorin Dina W. aufgetaucht

Bergisch Gladbach (ots)

Die seit Montagmorgen (17.05.) vermisste, demenzkranke Seniorin Dina W. ist wieder in ihrer Einrichtung. Sie wurde in Lustheide gefunden und zurück in ihr Wohnheim gebracht. (mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell