Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Dienstag, 1. September 2020:

Peine (ots)

Peine: Einbrecher scheitern an einem Fenster

Sonntag, 30.08.2020, gegen 16:00 Uhr

Am Sonntagnachmittag versuchten bislang unbekannte Täter ein Balkonfenster im 1. OG eines Mehrfamilienhauses in der Kirchhofstraße aufzuhebeln. Dieser Versuch scheiterte jedoch offensichtlich, ein Eindringen in die Wohnung erfolgte nicht. Der entstandene Sach-schaden wird auf zirka 200 Euro geschätzt. Hinweise: 05171 / 999-0.

Kreis Peine: Fahrraddiebstahl in zwei Fällen

Unbekannte Täter entwendeten am Samstag, zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr, ein Damenfahrrad, welches gesichert an der Bushaltestelle am Lafferder Weg in Lengede abgestellt war. Der Wert des Rades der Marke Zündapp, Citybike, wird mit zirka 200 Euro angegeben. Bereits am Donnerstag, zwischen 14:30 Uhr und 22:00 Uhr, war ein am Bahnhof in Vechelde abgestelltes Mountainbike der Marke Bulls, Sharptail Street 3, im Wert von rund 600 Euro entwendet worden. In beiden Fällen erbittet die Polizei Hinweise unter 05171 / 933-0.

