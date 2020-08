Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Montag, 31. August 2020:

Peine (ots)

Peine: drei Fahrräder im Bereich des Bahnhofs entwendet

Samstag, 29.08.2020

Im Laufe des Samstag, 29.08.2020, entwendeten unbekannte Täter insgesamt drei Fahrräder, welche am Bahnhofsvorplatz abgestellt waren. Hierbei handelt es sich um ein Mountainbike im Wert von 300 Euro, um ein Herrenrad im Wert von 100 Euro, sowie um ein weiteres Mountainbike im Wert von 400 Euro. Hinweise: 05171 / 999-0.

Vechelde: Autofahrerin mit 3,22 Promille unterwegs

Sonntag, 30.08.3030, gegen 19:35 Uhr

Am Sonntagabend, gegen 19:35 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizei nach einem Zeugenhinweis eine 45-jährige Autofahrerin aus dem Kreis Peine, welche zuvor mit ihrem PKW die Münstedter Straße befahren hatte. Hierbei stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung bei der Fahrerin fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 3,22 Promille. Eine Blutprobenentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheines waren die Folgen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Ilsede: Verkehrsunfall mit 1,73 Promille

Sonntag, 30.08.2020, gegen 04:20 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich in Ilsede, Lautenthaler Mühle (Kreisstraße 44), ein Verkehrsunfall, bei dem eine 26-jährige Autofahrerin aus dem Kreis Peine zunächst die Kontrolle über ihren PKW verloren und mehrere Verkehrszeichen überfahren hatte, bevor sie letztendlich mit ihrem Auto im Straßengraben gelandet war. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mutmaßliche Alkoholbeeinflussung bei der Fahrerin fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Insgesamt war Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro entstanden.

