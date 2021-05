Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Geldautomat aufgebrochen

Kürten (ots)

In der letzten Nacht (16.05.), um circa 21:50 Uhr hat ein bislang Unbekannter in der SB-Filiale einer Bank auf der Wipperfürther Straße in Dürscheid einen Geldautomaten aufgebrochen.

Der Täter beschädigte die Front des Automaten, öffnete ihn und klappte das Gerät samt Bildschirm hoch. Ob er anschließend tatsächlich an Geld gelangt ist, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt.

Nach Sichtung der Bilder aus der Überwachungskamera flüchtete er anschließend mit einem weißen Pkw mit Siegburger Kennzeichen. Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um Spuren zu sichern.

Wer Hinweise zu dem Verdächtigen oder dem Pkw geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell