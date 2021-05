Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Kellereinbruch: Ein Dieb gestellt, zwei weitere flüchtig

Bergisch Gladbach (ots)

Am Samstag (15.05.) verschafften sich drei Täter am helllichten Tag, gegen 13:00 Uhr, gewaltsam Zugang zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Altenberger-Dom -Straße im Stadtteil Schildgen. Die Täter - zwei Männer und eine Frau - entwendeten ein elektronisches Gerät und Werkzeuge. Zeugen beobachten die Diebe und konnten einen der Täter schließlich mit einem Teil der Beute im Nahbereich antreffen und stellen; die anderen beiden flüchteten.

Der flüchtige Täter soll circa 175cm groß und korpulent sein. Er trug eine farbige Basecap und einen Rosenkranz aus Holz um den Hals. Der Täter besitzt laut Zeugenaussagen nur einen Zahn vorne.

Die Täterin war kleiner als ihr männliches Pendant, schmal und trug lange, leicht gelockte braune Haare. Sie hatte eine Verletzung an der Lippe und Pickel im Gesicht.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell