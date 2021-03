Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Dienstfahrzeug der Bundespolizei am helllichten Tag beschädigt- Zeugen gesucht.

Kiel (ots)

Gestern, 25.03.2021, gegen 09:00 Uhr teilte eine Frau der Bundespolizei am Lessingplatz mit, dass am Dienstfahrzeug vor der Wache die Heckscheibe kaputt sei. Weitere Angaben konnte sie leider nicht machen.

Ein Mitarbeiter der Bundespolizei begab sich zum Dienstfahrzeug und stellte fest, dass die Heckscheibe auf der linken Seite zerstört war. Hinter dem Fahrzeug fand er eine, auf der Straße liegende Holzschraube. Ob diese zur Tatausführung gebraucht wurde, bleibt zu ermitteln.

Da das Fahrzeug um kurz vor 07:00 Uhr noch unversehrt war, bleibt als Tatzeitraum nur die Zeit von 07:00 Uhr bis 09:00 Uhr.

Das Fahrzeug steht direkt an der Straße am Lessingplatz in unmittelbarer Nähe zur dortigen Post, die Bundespolizei hofft auf diesem Wege mögliche Tatzeugen zu finden.

Wenn jemand Hinweise zur Tat oder Täter geben kann, möchte er sich an die Bundespolizei unter der Telefonnummer 0431/ 98 07 1 - 210 oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.

