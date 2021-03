Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Sicherstellung von zwei hochwertigen Fahrzeugen durch Bundespolizei

Kiel (ots)

27-jähriger Litauer hatte zwei gestohlene PKW auf Trailer

Am Dienstag, 23.03.2021 gegen 16:30 Uhr, haben Beamte der Bundespolizei sowie der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Schengen Süd (GFGS) bei der Überwachung der Fähre aus Litauen im Kieler Ostuferhafen ein Gespann (Zugmaschine mit Trailer) mit litauischen Kennzeichen kontrolliert.

Bei der durchgeführten Ausreisekontrolle stellten die Beamten, auf dem Anhänger, zwei hochwertige PKW fest. Eine Überprüfung der in den Ladepapieren aufgelisteten Fahrgestellnummern ergab, dass diese beiden Fahrzeuge (BMW 520d und BMW X5) durch Diebstahl abhandengekommen sind.

Der BMW 520d wurde am 21.03.2021 in Nordrhein-Westfalen und der BMW X5 am 22.03.2021 in Rheinland-Pfalz entwendet. Die Fahrzeuge haben einen Zeitwert von über 100.000EUR.

Der Sattelzug sowie die beiden Fahrzeuge wurden sichergestellt und der Fahrer der Zugmaschine vorläufig festgenommen. Der Fahrer gab an, den Trailer im beladenen Zustand übernommen zu haben, Schlüssel für die beiden Fahrzeuge habe er nicht. Der Sachverhalt wurde zuständigkeitshalber an die Landespolizei übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell