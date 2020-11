Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Pfaffengrund: Bei Wohnungseinbruch Bargeld entwendet - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg/PfaffengrundHeidelberg/Pfaffengrund (ots)

Zu einem Wohnungseinbruch kam es am Samstag zwischen 15:30 Uhr und 0 Uhr in der Richard-Drach-Straße in Pfaffengrund. Bislang unbekannte Täter drangen vermutlich durch ein gekipptes Badezimmerfenster in die Wohnräume des Reihenhauses ein. Hier durchwühlten sie das Badezimmer und das Schlafzimmer, wobei Bargeld, diverse Parfumflacons und ein Laptop entwendet wurden. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht abschätzen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Nummer 06221/3418-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Florian Orians

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell