POL-ME: Fahrradfahrer angefahren und schwer verletzt - Ratingen - 2103096

Am Donnerstagvormittag (18. März 2021) wurde ein 16-jähriger Radfahrer von dem VW Golf eines 80-jährigen Ratingers im Einmündungsbereich Berliner Straße / Jenaer Straße in Ratingen angefahren und schwer verletzt.

Das war geschehen:

Gegen 09:45 Uhr befuhr ein 80-jähriger Ratinger mit seinem VW Golf die Berliner Straße aus Richtung Westtangente kommend. In Höhe der Einmündung zur Jenaer Straße hatte er die Absicht, nach links auf die Jenaer Straße abzubiegen. Im Abbiegevorgang missachtete er einen vorfahrtberechtigten 16-jährigen Radfahrer, welcher den Radweg parallel zur Berliner Straße in Richtung Westtangente befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß.

Der 16-jährige Radfahrer, welcher zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, stürzte zu Boden. Er wurde so schwer verletzt, dass er von den hinzugerufenen Rettungskräften in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde, in welchem er vorsorglich stationär verbleiben musste. Der Fahrer des VW Golf blieb unverletzt.

