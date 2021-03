Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei hat bei Kontrolle richtigen Riecher - Monheim am Rhein - 2103095

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Bereits am Mittwoch (17. März 2021) hat die Polizei in Monheim am Rhein im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen unter Drogen stehenden Autofahrer ohne Führerschein angehalten.

Das war geschehen:

Gegen 14:30 Uhr fuhren zwei Polizeibeamte bei ihrer Streife über die Weddinger Straße im Berliner Viertel in Monheim, als ihnen ein blauer Peugeot mit behelfsmäßig angebrachten französischen Kennzeichen auffiel. Als die Beamten den Fahrer zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle anhielten, stellten sie fest, dass der Mann keinen Führerschein hatte. Zudem war das Auto nicht angemeldet und auch nicht versichert. Doch das war noch nicht alles - so stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (Morphin) stand.

Die Konsequenzen für den 32-Jährigen:

Er musste mit zur Polizeiwache, wo zur weiteren Beweisführung eine ärztliche Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Ihm wurde das Führen von Kraftfahrzeugen ausdrücklich untersagt. Außerdem wurde ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell