Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbruch am helllichten Tag

Leichlingen (ots)

Am Donnerstag (13.05.) brachen unbekannte Täter zwischen 13:00 Uhr und 19:30 Uhr über die Terasse in ein Einfamilienhaus in der Straße Metzholz ein und entwendeten hochwertigen Schmuck. Ob weitere Wertgegenstände erbeutetet wurden, wird derzeit ermittelt.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell