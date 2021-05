Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Zeugen gesucht - Einbruch in Einfamilienhaus

Burscheid (ots)

Am Donnerstag (13.05.) versuchten unbekannte Täter zwischen 12:15 Uhr und 14:20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Finkenweg einzubrechen. Um ins Innere des Hauses zu gelangen, unternahmen die Täter drei Anläufe an verschiedenen Stellen, welche allesamt scheiterten. Schließlich zerstörten die Täter ein Fenster, entwendeten eine hochwertige Dekofigur von der Fensterbank und flüchteten, ohne ins Haus zu gelangen.

Zeugen beobachten circa zwei Stunden zuvor zwei Frauen, die dem Anschein nach die Gegend auskundschafteten. Beide Frauen sollen circa 20-40 Jahre, schlank und circa 150cm-160cm groß gewesen sein. Die Unbekannten trugen beige Chinohosen und Blusen; eine der Frauen war blond, hatte einen auffällig krummen Rücken und trug einen markant roten Lippenstift. Möglicherweise könnte hier ein Zusammenhang bestehen; Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (mw)

