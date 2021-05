Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrlässige Brandstiftung

Halver (ots)

Unsachgemäß entsorgte Asche ist der mutmaßliche Auslöser eines Brandes gestern Vormittag in der Innenstadt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen einen 25-jährigen Halveraner aufgenommen. Er soll kurz vor der Brandentstehung Aschereste in einer Mülltonne an der Hermann-Köhler-Straße entsorgt haben, die daraufhin Feuer fing. Das Feuer griff auf eine angrenzende Garage über. Die Höhe des Sachschadens ist bisher nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. (di)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell