Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Scheuneneinbruch

Balve (ots)

Im Tatzeitraum vom 29.04.2021 bis 01.05.2021 drangen ein oder mehrere Täter in eine Scheune in der Straße Wachtloh in Balve ein. Dabei beschädigten sie mittels Kantholz ein Fenster der Scheune und gelangten dann in den Innenraum. Hier entwendetet sie die Fahrzeugschlüssel eines geparkten Traktors und entfernten sich anschließend. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Hinweise bitte an die Polizei Menden unter 02373-9099-0. (becks)

