Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Brand am Abelweiher

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagmittag des 21.08.2020 kam es zu einem Schwelbrand im Bereich des Abelweihers im Ludwigshafener Stadtteil Oppau. In der Nähe des Brandortes konnten mehrere jugendliche Personen angetroffen werden, welche im Verdacht stehen durch Zündeln den Brand verursacht zu haben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Durch den Brand wurden in etwa 30 Meter der Uferböschung in Mitleidenschaft gezogen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

