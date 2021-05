Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Terrassentür aufgebrochen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Samstagnachmittag (15.05.) haben Unbekannte zwischen 15:00 und 18:15 Uhr die Terrassentür zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Rommerscheider Straße aufgebrochen. Über die Dachterrasse gelangten sie an die Terrassentür in einem der oberen Stockwerke des Hauses. In der Wohnung öffneten sie Schubladen und Schränke und entwendeten Schmuck und Bargeld im oberen dreistelligen Bereich. Der Schaden an der Terrassentür beträgt zudem mehrere hundert Euro.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

