Polizei Gütersloh

POL-GT: Alleinunfall: Mountainbikefahrer stürzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Am Donnerstagmittag (08.04., 12:02 Uhr) stürzte ein 68-jähriger Mountainbiker aus Gütersloh an der Straße Am Bachschemm und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Gütersloher beabsichtigte nach links auf einen Parkplatz abzubiegen und fuhr dabei gegen ein Stahlseil, das den Parkplatz abriegelte. In Folge dessen stürzte er. Er wurde mit leichten Verletzungen per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell