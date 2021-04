Polizei Gütersloh

POL-GT: Mehrere Baucontainer in Neubaugebiet aufgebrochen

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MS) - Am Mittwochmorgen (07.04., 08:30 Uhr) wurde die Polizei über die Aufbrüche mehrerer Baucontainer in einem Neubaugebiet am Helene-Lange-Weg informiert. Bisher unbekannte Täter hatten die Container auf- oder die Vorhängeschlösser abgehebelt, um in das Innere zu gelangen. Entwendet wurden Kleinwerkzeuge sowie weitere Arbeitsmaterialien.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in den vergangenen Tagen am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell