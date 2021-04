Polizei Gütersloh

POL-GT: Tageswohnungseinbruch in Schloß Holte

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MS) - Am Dienstagnachmittag (06.04., 16:00 - 17:30 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus im Grauthoffweg im Ortsteil Schloß Holte ein. Sie gelangten vermutlich durch ein Kellerfenster in das Gebäude.

Sowohl im Erdgeschoss als auch im Obergeschoss durchwühlten die Täter mehrere Schränke. Entwendet wurde ersten Angaben nach nichts.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell