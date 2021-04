Polizei Gütersloh

POL-GT: Kollision nach Bremsversagen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MS) - Dienstagabend (06.04., 20:05 Uhr) kam es im Kreuzungsbereich Gütersloher Straße/ Brockhagener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 29-jährige BMW-Fahrerin aus Fulda schwer und zwei weitere Beteiligte leicht verletzt wurden.

Die 29-Jährige befuhr die Gütersloher Straße in Fahrtrichtung Halle (Westf.) und beabsichtigte nach rechts in die Brockhagener Straße einzubiegen. Nach Angaben des 30-jährigen Beifahrers, ebenfalls aus Fulda, versagten die Bremsen des BMW, so dass dieser ungebremst in die Kreuzung einfuhr. Es kam zum Zusammenstoß mit dem VW UP einer 21-jährigen Steinhagenerin, die die Brockhagener Straße in Fahrtrichtung Steinhagen befuhr.

In Folge des Zusammenstoßes rutschte der BMW der 29-Jährigen in die Brockhagener Straße hinein und touchierte den VW Touran einer 42-jährigen Steinhagenerin, die an der Ampel auf die Grünphase wartete.

Die 29-jährige Frau aus Fulda wurde schwer, ihr Beifahrer sowie die 21-jährige Steinhagenerin leicht verletzt. Alle drei wurden per Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die Insassen des VW Touran blieben unverletzt.

Der BMW wurde zum Zwecke der Beweissicherung sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell