Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Jugendliche bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ostercappeln (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 14:25 Uhr, ereignete sich auf der Venner Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 15-jähriges Mädchen aus Aukrug (SH) mit ihrem Fahrrad die Driehauser Feldstraße und bog von dort nach rechts auf die Venner Straße ein. Dabei missachtete die Jugendliche die Vorfahrt eines von links herannahenden Pkw Renault, an dessen Steuer eine 65-jährige Frau aus Ostercappeln saß. Die Fahrradfahrerin wurde von dem Pkw erfasst und erlitt schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Rettungsdienst und Notarzt brachten das Mädchen, welches sich zu Besuch in Schwagstorf befand, in ein Osnabrücker Krankenhaus. Die Autofahrerin kam mit dem Schrecken davon. Ein Augenzeuge bestätigte den Unfallhergang.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell