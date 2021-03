Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Vorfahrt missachtet

Zwei Leichtverletzte forderte am Dienstagmorgen ein Unfall in einem Ortsteil von Eberhardzell.

Ulm (ots)

Kurz vor 7 Uhr war ein 28-Jähriger aus Richtung Mittelbuch in Dietenwengen unterwegs. An der Einmündung bog er nach links in Richtung Eberhardzell ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines aus dieser Richtung kommenden 45-Jährigen. Die beiden Audis stießen zusammen und waren danach nicht mehr fahrbereit. Der Rettungsdienst brachte die beiden Männer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Den Sachschaden an den Autos schätzt die Polizei aus Biberach auf 6.000 Euro.

