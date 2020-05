POL-OF: Polizeibeamte stellen Marihuana sicher - Festnahme dank eines Zeugen - Wende im Fall: Mann wurde vor einer Gaststätte geschlagen

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Bereich Offenbach

1. Polizeibeamte stellen Marihuana sicher - Offenbach

(fg) Am Dienstagabend kontrollierten Polizeibeamte des 2. Reviers einen 32 Jahre alten Mann in der Mittelseestraße. Dieser soll gegen 22.30 Uhr Betäubungsmittel an eine andere Person verkauft haben. Bei der Kontrolle des Verdächtigen fand die Streife ein Teppichmesser, dass der Mann in seiner Umhängetasche mitführte, mehrere hundert Euro und etwa sechs Gramm Marihuana. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten etwa 90 Gramm Marihuana auf und stellten dieses sicher. Der 32-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er muss sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Rauschgift stellen.

2. Wer stieß mit dem Radfahrer zusammen? - Offenbach (as) Am Montag, gegen 14 Uhr, befuhr ein 14-Jähriger auf seinem Rad den Fahrradstreifen im Lämmerspieler Weg in Richtung Emmastraße. Ein bislang unbekannter Mann befuhr zeitgleich mit seinem Auto in entgegengesetzter Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Jugendliche auf die Fahrbahn an der Einmündung Lämmerspielerweg/Emmastraße gefahren sein, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Autofahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Der etwa 1,85 Meter große Autofahrer war 50 bis 60 Jahre alt und trug eine Brille. Nach Zeugenangaben sei der Mann nach dem Unfall ausgestiegen und habe sich um den Jungen gekümmert. Anschließend wäre er aber weitergefahren, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei bittet nun den Autofahrer und weitere Zeugen, die Hinweise auf das Unfallgeschehen geben können, sich telefonisch beim 1. Revier unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

3. Festnahme dank eines Zeugens - Langen

(aa) Polizeibeamte nahmen am Dienstagnachmittag im Leukertsweg einen mutmaßlichen Dieb vorläufig fest; ein aufmerksamer Zeuge hatte die Polizei alarmiert. Der 60-Jährige soll gegen 16.45 Uhr über den Zaun auf ein Gartengrundstück geklettert sein und aus der Laube eine Harke und eine Gartenschere gestohlen haben. Er wäre dann wieder über den Zaun gestiegen, wobei dieser beschädigt wurde. Der Verdächtige kam ins Gewahrsam und wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Da er ein Messer bei sich hatte, muss sich der Beschuldigte nun wegen Verdachts des Diebstahls mit Waffen, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch verantworten. Die Strafanzeige hat nun die Regionale Ermittlungsgruppe West in Dreieich auf dem Tisch.

4. Wer kennt den Täter? - Rödermark

(mm) Die Polizei bittet Zeugen, die am Donnerstag, den 21. Mai (Christi Himmelfahrt), gegen 18.45 Uhr, einen Streit auf dem Feldweg an der Rodau zwischen Ober-Roden und Rollwald in der Nähe des Klärwerks mitbekommen haben, sich auf der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden. An einer dortigen Sitzbank hatte ein 16-Jähriger mit seiner Freundin Platz genommen. Vier unbekannte Fahrradfahrer, die aus Richtung der Kläranlage angefahren kamen, wollten anschließend ebenfalls auf der Bank Platz nehmen. Es kam zu einem verbalen Streit, in dessen Verlauf ein etwa 20 bis 30 Jahre alter, schlanker und muskulöser Mann aus der Gruppe den Jugendlichen am Hals packte und ihn zu Boden riss. Anschließend hatte der etwa zwei Meter große Angreifer, der einen Drei-Tage-Bart, dunkelbraune, kurze Haare und ein kantiges Gesicht hatte, nochmals auf sein Opfer eingetreten. Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei Mädchen, die sich in der Nähe aufhielten, den Vorfall mitbekommen haben. Sie werden ebenfalls gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Bereich Main-Kinzig

1. Wende im Fall: Mann wurde vor einer Gaststätte geschlagen - Maintal/Dörnigheim

(aa) Nachdem die Polizei am frühen Sonntagmorgen zu einer angeblichen handgreiflichen Auseinandersetzung gerufen wurde und die Beamten am Mainufer einen verletzten 36-jährigen Mann angetroffen hatten (wir berichteten), wurde von Amts wegen eine Strafanzeige wegen Verdachts einer Körperverletzung gefertigt. Nun ist eine Wende in dem Fall eingetreten: Nach dem Zeugenaufruf in den Medien hat sich ein Anwohner gemeldet, der die Szenerie vor der Gaststätte beobachtet hatte. Laut dem Zeugen hatten sich die vier Männer offensichtlich gekannt. Vor der Gaststätte waren sie damit beschäftigt, den augenscheinlich sehr betrunkenen 36-Jährigen beim Gehen zu stützten. Zwei hakten ihn unter und man versuchte noch, ihm seinen Pullover überzuziehen. Der 36-Jährige entglitt den Helfern jedoch zweimal und fiel zu Boden. Dabei hatte er sich wohl die Verletzung zugezogen. Die Gruppe sei dann in Richtung Mainufer gelaufen. Die Beamten der Maintaler Ermittlungsgruppe gehen derzeit nicht mehr von einer Straftat aus, dennoch werden alle Männer noch abschließend zu dem "Fall" vernommen.

2. Exhibitionist vor einer Bäckerei - Bad Orb

(mm) Zum wiederholten Mal ist ein etwa 45 bis 50 Jahre alter Mann mit lockigen Haaren in der Ludwig-Schmank-Straße als Exhibitionist in Erscheinung getreten. Sowohl am 10. April 2020 als auch am Dienstag war der Mann im Bereich eines Bäckereiladens aufgefallen. Gegen 5.20 Uhr onanierte der schlanke Unbekannte vor dem Geschäft, was von zwei Frauen beobachtet wurde. Der Mann trug einen schwarzen enganliegenden Jogginganzug und eine schwarze Wollmütze. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

Offenbach, 27.05.2020, Pressestelle, Michael Malkmus

