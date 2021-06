Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Osnabrück (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag (15.45 Uhr) und Dienstagabend (19.00 Uhr) ist es in der Buerschen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen in Höhe der Hausnummer 117 abgestellten VW Passat unterhalb des rechten Außenspiegels. Der Verursacher entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher oder seinem Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Osnabrück zu melden, Tel: 0541/327-2215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell