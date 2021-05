Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - In kirchliche Einrichtung eingebrochen

Vreden (ots)

Aufgehebelt haben Unbekannte am Wochenende in Vreden die Kellertür einer kirchlichen Einrichtung: Die Täter hatten sich Zugang zum Hinterhof des Gebäudes an der Mauerstraße verschafft, waren dort eine Außentreppe heruntergestiegen und hatten schließlich die Metalltür aus den Angeln gehoben. Die Einbrecher haben ersten Erkenntnissen zufolge nichts entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

