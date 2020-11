Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse gestohlen /Schilderdieb

LüdenscheidLüdenscheid (ots)

Einer 47-jährigen Frau wurde am gestrigen Montag beim Shoppen in der Wilhelmstraße in der Zeit zwischen 14.55 und 15.10 Uhr die Geldbörse aus ihrem Rucksack, den sie am Körper mit sich führte, gestohlen.

An der Knapper Straße stahlen unbekannte Diebe am letzten Wochenende ein an der Hauswand angebrachtes Schild einer Praxis.

