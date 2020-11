Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Am Montag gegen 22 Uhr musste die Feuerwehr einen brennenden Papiercontainer an der Ecke Kluse/Inselstraße löschen. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Von Samstag bis Montag hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Rohbaus an der Hagener Straße auf. Die Täter stahlen Werkzeuge und Baumaterialien.

Am Montag, kurz vor 15 Uhr, stahlen unbekannte Diebe am Hohler Weg in Höhe 20 das dort abgestellte schwarz/silbern farbene Mountainbike Typ Cube, mit rotem Lenkrad und weißem Sattel.

