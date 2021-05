Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fußgänger auf Überweg angefahren

Gronau (ots)

Ein Autofahrer hat am Montag in Gronau einen Fußgänger erfasst. Ein 82-Jähriger bog mit seinem Wagen gegen 15.40 Uhr aus dem Kreisverkehr Herzogstraße/Königstraße/Steinstraße auf die Steinstraße ab. Dabei fuhr der Gronauer einen 19-Jährigen an, der die Steinstraße gerade auf dem Fußgängerüberweg querte. Ein Rettungswagen brachte den leichtverletzten Gronauer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

