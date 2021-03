Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Motorrollerfahrer kommt von Straße ab

Ahaus (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 82-Jähriger am Donnerstag in Ahaus zugezogen. Der Ahauser war gegen 14.40 Uhr mit seinem Motorroller auf der Kreisstraße 63 aus Richtung Vreden kommend in Richtung Ottenstein unterwegs. Ausgangs einer Linkskurve kam der Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab, touchierte ein Verkehrszeichen und überschlug sich. Die Fahrt endete im Straßengraben. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Es entstand insgesamt Sachschaden von rund 1.500 Euro.

