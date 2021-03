Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Erneut Randale auf dem Spielplatz

Nun Geräte beschmiert

Gronau (ots)

In den vergangenen Wochen haben Unbekannte mehrfach den Spielplatz Selker Straße / Spechtholtshook in Gronau aufgesucht, um dort ihr Unwesen zu treiben. Eine Schaukel entwendeten die Täter, nachdem sie die Halterungen mutmaßlich mit einem Winkelschleifer durchtrennt hatten. Zu dieser Tat kam es Anfang Februar. Mit dem elektrischen Gerät wurden mutwillig weitere Spielgeräte beschädigt. Am 16.03.2021 wurden bei einem Kontrollgang durch einen städtischen Mitarbeiter weitere Beschädigungen festgestellt. Unbekannte hatten Seile der Spielgeräte durchtrennt. Nun beschmierten Vandalen Sitzgelegenheiten, einen Tisch und die Geräte mit einer öligen Flüssigkeit. Ob die Taten zusammenhängen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

