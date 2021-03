Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Pedelecfahrer leicht verletzt

Rhede (ots)

Leichte Verletzungen hat der Fahrer eines Pedelecs am Donnerstag in Rhede bei einem Unfall erlitten. Der 83-Jährige aus Rhede befuhr gegen 18.05 Uhr den Kreisverkehr Nordstraße/Schützenstraße/Flurstraße/Vardingholter Straße/Elisabethstraße. In diesen fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Wagen von der Nordstraße ein. Der Rheder übersah dabei zunächst den Pedelecfahrer und bremste dann scharf ab. Der 83-Jährige versuchte auszuweichen und stürzte. Unklar ist, ob es zu einem Zusammenstoß kam. Der Autofahrer gab an, durch die tiefstehende Sonne geblendet worden zu sein. Der leichtverletzte Pedelecfahrer wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen.

