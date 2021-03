Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zeuge hinterließ Zettel nach Parkplatzunfall

Borken (ots)

Einen Zettel hinterlassen hat ein unbekannter Zeuge nach einem Unfall in Borken. Dieser hatte sich zwischen 11.00 Uhr und 15.15 Uhr an der Heidener Straße abgespielt: Ein Unbekannter hatte einen dort stehenden weißen Ford Transit angefahren und sich entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet den erwähnten Zeugen sowie weitere, sich unter Tel. (02861) 9000 mit dem Verkehrskommissariat in Borken in Verbindung zu setzen.

