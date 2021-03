Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrlässige Körperverletzung mittels Motorsäge

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Hilprechtshausen, Dienstag, 16.03.21, 10.45 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Dienstag, 16.03.21, 10.45 Uhr kam es im Bereich der Bewaldung nahe der Straße Hiprechtshausen zu einer Verletzung eines 22-jährigen Bad Gandersheimers durch eine Motorsäge. Ein 42-jähriger Bad Gandersheimer führte in eigener Zuständigkeit Waldarbeiten in dem oben genannten Bereich aus, wobei sich der 22-jährige als Helfer bei dem 46-jährigen befand. Im Zuge einer Sägearbeit kam es mit der benutzten Motorsäge zu Komplikationen. Aus bislang ungeklärter Ursache sprang die Säge vom bearbeiteten Holz ruckartig zurück und verletzte den in der Nähe stehenden 22-jährigen an der Hand. Dieser musste mit einem Rettungshubschrauber der Handchirurgie in Göttingen zugeführt werden. Die Polizei Bad Gandersheim hat in dieser Sache die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell