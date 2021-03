Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung am PKW

Uslar (ots)

USLAR (js) Am 17.03.21, zwischen 00:00 und 02:00 Uhr, zerstörte ein bisher unbekannter Täter mittels eines Steines die Heckscheibe an einem PKW, der in der Bella Clava in Uslar abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell