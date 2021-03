Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Katalysator von Pkw entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße, Dienstag 23.02.21, 12.00 Uhr bis Dienstag, 16.03.21, 08.00 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - In dem Tatzeitraum von Dienstag 23.02.21, 12.00 Uhr bis Dienstag, 16.03.21, 08.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter vom Pkw einer 44-jähigen Hamburgerin einen Katalysator. Die 44-jährige stellte ihren Pkw, VW Golf in dem oben genannten Zeitraum auf dem Parkplatz einer an der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße gelegenen Klinik ab. Als sie diesen wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte sie fest, dass der Katalysator, vermutlich mittels eines Trennschleifgerätes vom Pkw abmontiert wurde. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 400,- EUR

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell